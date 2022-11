Suomen johtavalle laiturivalmistajalle uusi toimitusjohtaja – "Vahvuuksien varassa meillä on mahdollisuudet kasvaa jatkossakin"

Kansainvälisen merenkulun ja merirakentamisen moniosaaja Hannu Ylärinne on nimitetty raisiolaisen A-Laiturit Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Suomen johtavan laiturivalmistajan perustaja ja aikaisempi toimitusjohtaja Matti Vähätalo keskittyy jatkossa johtamaan yrityksen suunnittelua ja tuotekehitystä kotimaassa ja ulkomailla.

– A-Laiturit Oy on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja pitkään hauduteltu ajatus uuden toimitusjohtajan nimittämisestä tuli nyt toteuttamiskelpoiseksi. Haluamme jatkossakin kasvaa ja panostaa aikaisempaa enemmän ulkomaankauppaan, tämä nimitys tukee näitä tavoitteita. Olemme äärimmäisen tyytyväisiä Hannu Ylärinteen saamisesta A-Laiturit Oy:n ruoriin, Vähätalo toteaa.

Tehtävässään lokakuun alussa aloittanut Ylärinne siirtyi A-Laitureille Arctia konsernin varatoimitusjohtajan tehtävästä. Ylärinteellä on pitkäaikainen kokemus meriklusterin toiminnasta.

Hän on vastannut muun muassa jäänmurtajien toiminnasta Arctia Icebreaking Oy:n toimitusjohtajana sekä meriväylien rakentamisesta ja kunnossapidosta Meritaito Oy:n toimitusjohtajana. Koulutukseltaan Ylärinne on merikapteeni, minkä lisäksi hänellä on merenkulun ja logistiikan EMBA korkeakoulututkinto Tanskasta.

– Olen erittäin innoissani tästä mahdollisuudesta liittyä A-Laiturit Oy:n osaavaan ja ammattitaitoiseen porukkaan. A-Laiturit Oy on jo nyt paljon muutakin kuin vain laiturivalmistaja; suunnittelu, tuotekehitys ja haasteellisten kohteiden toteuttaminen ovat yrityksen kulmakiviä. Kun tuohon lisätään vielä luotettavuus ja asiakastyytyväisyys, niin näiden vahvuuksien varassa meillä on mahdollisuudet kasvaa jatkossakin, Ylärinne pohtii.

Yrityksen tehdas ja pääkonttori sijaitsee Raisiossa. Yritys työllistää tällä hetkellä 19 henkilöä ja liikevaihto tilikaudella 2022 oli 14 miljoonaa euroa. A-Laiturit Oy on keskittynyt kelluvien laitureiden, satamien ja vesirakentamisen erikoisratkaisujen toteuttamiseen. Yrityksen omistaa Matti Vähätalo perheineen.