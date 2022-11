Turkulainen Dennis-pitseriaketju hakeutuu konkurssiin

Perinteikäs ravintolaketju Dennis on hakeutunut konkurssiin. Osakeyhtiöt Pizzeria Dennis ja Dennis Food Factory ovat jättäneet tänään konkurssihakemukset Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen.

Konkurssiin hakeutumisen vahvistaa STT:lle asianajaja Jari Malinen asianajotoimisto Evershedsistä. Hän ei kommentoi asiaa tässä vaiheessa tarkemmin.

Konkurssihakemuksesta ilmenee, että Pizzeria Denniksen hallitus päätti konkurssiin hakeutumisesta viime viikolla. Hakemuksessa sanotaan yhtiön olevan maksukyvytön. Yhtiön velkojiin kuuluvat muun muassa Turun Seudun Osuuspankki ja eläkeyhtiö Ilmarinen. Turun Seudun Osuuspankilla oli lokakuun lopulla saatavia 407 000 euroa ja Ilmarisella 138 000 euroa.

Pizzeria Dennis -yhtiön mukaan sen toimintaympäristö on ollut erittäin haastava pitkään jatkuneen koronapandemian sekä Venäjän hyökkäyssodan takia. Yhtiön tulos jäi viime vuonna tappiolliseksi. Vuonna 2020 yhtiöllä oli runsaat 20 työntekijää.

Denniksellä on italialaiset ravintolat Turussa Linnankadulla ja Helsingissä Bulevardilla. Yhtiön verkkosivuilla sanotaan, että Turun ravintola on suljettu tiistaista lähtien. Ravintola ei ole auki maanantaisin, eli Dennis on sulkenut ovensa Turussa jo pysyvästi.

Pitseriaketjun luoneen Rafkinin perheen side Dennikseen katkesi vuonna 2014, kun silloinen toimitusjohtaja Kim Rafkin myi 25 prosentin osuutensa helsinkiläiselle Experiri Oy:lle. Samalla pitserian perustanut Kimin isä Dennis Rafkin luopui paikastaan Experirin hallituksessa.

Experiri Oy on ollut ketjun pääomistaja vuodesta 2008.