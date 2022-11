Salossa vanhalla ykköstiellä nokkakolari, tie on suljettu liikenteeltä

Entisellä ykköstiellä eli tiellä 110 on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus maanantaina puolenpäivän jälkeen. Pelastuslaitoksen mukaan kyseessä on henkilöauton ja rekan nokkakolari. Tie on suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka on Hajalan liittymästä noin 4,3 kilometriä Rikalan kiertoliittymän suuntaan. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja kestävät useita tunteja.

Pelastuslaitos kehoitetaan käyttämään kiertoteitä, kuten tietä 1 tai 2351.

Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta liikenneonnettomuudesta kello 12.36. Paikalle hälytettiin neljä pelastustoimen yksikköä.

Uutinen päivittyy