Turussa etsitään tontteja uusille pientaloille asukkaiden avustuksella – "Alueen asukkailla on paras tieto oman arkisen elinympäristönsä tilanteesta"

Turun kaupunki etsii pientaloille uusia rakentamisen paikkoja täydennysrakentamisselvityksellä. Uusia tonttipaikkoja etsitään sekä kaupungin että yksityisten omistajien maa-alueilta. Pientaloilla tarkoitetaan omakoti-, pari- ja rivitaloja.

Täydennysrakentamisselvitys on osa Turun kaupungin pormestariohjelmaa, jossa pyritään lisäämään pientalotonttien tarjontaa ja rakentamista houkuttelevilla alueilla.

Selvityksellä etsittävien uusien tonttien avulla pyritään täydentämään kaupunkirakennetta ja monipuolistamaan asumismuotoja. Uusien asukkaiden tulo lisää myös kysyntää uusille palveluille alueella.

Täydennysrakentaminen voi kattaa laajoja usean tontin ja kymmenien rakennusten alueita tai vain yksittäisiä tontteja.

– Täydennysrakentamista halutaan sijoittaa ensisijaisesti jo olemassa olevan infran, palveluiden ja liikenneyhteyksien läheisyyteen, kertoo selvitystä luotsaava projektiarkkitehti Joonas Saarinen Turun kaupungilta.

– Hankkeen tarkastelualueena on kuitenkin koko Turku, hän jatkaa.

Kaupunki haluaa turkulaiset ja muut sidosryhmät mukaan selvitystyöhön jo ensimetreillä. Asukkaiden näkemyksiä sopivista rakentamisen paikoista kerätään syksyn aikana kyselyn ja työpajojen avulla.

Ehdotukset käydään läpi, ja niistä valitaan jatkoon toteutuskelpoisimmat. Alkuvuodesta 2023 asukkaat kutsutaan kommentoimaan ja arvioimaan karsinnan läpäisseitä, alustavia kohteita. Lopullinen selvitys valmistuu kevään 2023 aikana. Konsulttina selvitystyössä on Ramboll Finland Oy.

– Alueen asukkailla on paras tieto oman arkisen elinympäristönsä tilanteesta, joten haluamme hyödyntää heidän näkemyksiään selvitystyössä. Kaupunkilaisilla on nyt mahdollisuus vaikuttaa siihen, minne he saisivat jatkossa uusia naapureita ja toivomme saavamme runsaasti rakentavia mielipiteitä eri puolilta Turkua, Saarinen toivoo.

Paikkoja pientalotonteille voi ehdottaa karttakyselyssä, joka on avoinna 7.11.-21.11.2022.