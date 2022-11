Suomalaisyritys toi kosmetiikkaa Yhdysvalloista Euroopan Unioniin väärillä tullinimikkeillä – epäillään törkeästä veropetoksesta

Suomalaisyrityksen epäillään saaneen yli puolen miljoonan euron hyödyn tuomalla lisätullien alaisia kosmetiikkatuotteita väärillä tullinimikkeillä Yhdysvalloista Euroopan unioniin. Euroopan komissio on asettanut tietyille Yhdysvalloista maahantuotaville tavaroille 25 prosentin lisätullin, jollaisia suomalaisyritys on ilmoittanut esitutkinnan perusteella tahallisesti väärillä tullinimikkeillä. Tulli on tutkinut asiaa yhteistyössä Euroopan syyttäjänviraston kanssa.

– Tutkimme asiaa törkeänä veropetoksena ja koska tapauksessa on kyse komission asettamien lisätullien välttämisestä, olemme tehneet esitutkinnan yhteistyössä Euroopan syyttäjävirasto EPPOn kanssa, kertoo tutkinnanjohtaja Hanna Koskenranta.

Yrityksen katsotaan välttäneen lisätullia yli 500 000 euron arvosta, jonka lisäksi yritykselle määrättiin tullikorotusta. Veronkanto korotuksineen ja korkoineen on yli 720 000 euroa.

Tutkinta kohdistui vuosille 2018–2019, ja sen aikana on suoritettu koti- ja paikanetsintöjä Suomessa. Törkeästä veropetoksesta on epäiltynä yrityksen vastuuhenkilö. Asia on siirtymässä syyteharkintaan.

Euroopan syyttäjäviraston tehtävänä on tutkia eräitä EU:n taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia, kuten tulleihin liittyviä veropetoksia, sekä asettaa niiden tekijät syytteeseen ja tuomittaviksi EU:n jäsenmaissa. Nyt tehdyssä esitutkinnassa on kyse Euroopan komission asettamien lisätullien välttämisestä ja epäilty vahinko on siten kohdistunut Euroopan unionin varoihin. Tästä syystä esitutkinnassa syyttäjänä toimi valtuutettu Euroopan syyttäjä Ritva Sahavirta Euroopan syyttäjänvirastosta.