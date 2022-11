Verotiedot julki keskiviikkona: Katso TS:n verokone heti aamulla

Mitä näkyy ansiotuloissa?

– Jos henkilö saa vain palkkatuloa, julkiset verotiedot kuvaavat hyvin palkan tason erityisesti suurissa tuloissa. Palkkatulo näkyy verotiedoissa nimellä verotettava ansiotulo, kertoo Veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari.

– Verotettava ansiotulo ei ole kuitenkaan sama kuin bruttopalkka. Verotettava ansiotulo saadaan kun palkasta vähennetään pakolliset vakuutusmaksut, tulonhankkimiskulut kuten matkakulut sekä muut tulosta tehtävät vähennykset, esimerkiksi työhuonekulut. Palkasta perityt pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut olivat vuonna 2021 yhteensä 8,55–10,05 prosenttia palkan määrästä. Kun siihen lisätään vähennyskelpoinen päivärahamaksu, niin vähennettävät maksut ovat yhteensä noin 10 prosenttia bruttopalkasta.

– Eli jos julkisissa verotiedoissa näkyvä verotettava ansiotulo on 140 000 euroa, niin bruttopalkan on oltava silloin noin 156 000 euroa, jos muita tulosta tehtäviä vähennyksiä ei ole edellä mainittujen maksujen ja 750 euron tulonhankkimisvähennyksen lisäksi. Oletuksena on, että palkasta menee normaalit vakuutusmaksut. Näin ei tietysti aina ole.

– Asuntovelallisen palkansaajan korkovähennys sen sijaan alentaa joko maksettavia ansiotulojen veroja tai verotettavaa pääomatuloa, jos pääomatuloja on. Myös kotitalousvähennys alentaa maksettavia veroja, eli se ei alenna verotettavaa tuloa vaan suoraan veroja.

– Ansiotulot voivat sisältää muitakin tuloja kuin palkkaa. Ansiotuloja ovat myös mm. eläkkeet sekä sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä toiminimiyrittäjän ansiotulot. Perheyhtiön maksamat osingot voivat myös olla ansiotuloja. Tällöin verovapaa osa osingosta ei kuitenkaan näy julkisissa verotiedoissa.

– Vuonna 2020 julkisista verotiedoista puuttui 25 miljardia euroa eli noin 18 prosenttia ansiotuloista, kertoo Verohallinto.

Kuinka paljon pääomatulot kertovat henkilön varallisuudesta?

– Pääomatuloja ei pysty vertailemaan verotilastojen perusteella. Vain verotettava pääomatulo on julkinen tieto. Julkisissa verotiedoissa ei koskaan näy saatujen osinkojen koko määrää, kertoo Veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari.

– Julkista ei myöskään ole se, mitä pääomatuloja henkilöllä on eli ovatko tulot osinkotuloja, luovutusvoittoja, vuokratuloja vai puun myyntituloja tai ovatko ne kenties tuloja sijoitusvakuutuksesta.

– Vuonna 2021 pääomatuloista maksettiin veroa 30 prosenttia. Siltä osin, kun verotettavien pääomatulojen määrä ylitti 30 000 euroa, vero oli 34 prosenttia.

– Myös pääomatuloista osa jää julkisten verotietojen ulkopuolelle. Vuonna 2020 75 prosenttia kaikista pääomatuloista näkyi verotiedoissa. Euromääräisesti eniten pääomatuloja jää julkisten verotietojen ulkopuolelle silloin, kun tuloja on paljon. Syynä tähän ovat verovapaat osingot, kertoo Verohallinto.

Miten verotuloissa näkyvät pörssiyhtiöiden jakamat osingot?

– Pörssiyhtiöstä saadusta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Veronalaisesta määrästä maksettiin viime vuonna veroa 30–34 prosenttia. Verotuksen julkisissa tiedoissa ei ole mukana lainkaan verovapaata osaa osingoista. Julkisesti noteeratulta yhtiöltä saadut osingot verotetaan aina pääomatulona – siis siltä osin kuin ne ovat veronalaisia, jatkaa Kaari.

Näkeekö verotiedoista, kuinka hyvät kaupat naapuri teki?

– Jos omaisuutta myy voitolla, myyntivoitto näkyy pääomatuloissa. Myyntivoiton oikea määrä voi jäädä kuitenkin salaisuudeksi. Jos omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta, veronalainen luovutusvoitto on enintään 60 prosenttia myyntihinnasta. Jos osakkeita myy miljoonalla, veroa siis maksetaan enintään 600 000 eurosta. Todellinen voitto voi olla suurempi.

– Esimerkiksi oman asunnon myynnistä saatu voitto ei lainkaan näy verotustiedoissa, jos asunto on myyty kahden vuoden omistamisen ja asumisen jälkeen – ei, vaikka rahat olisi laitettu pankkitilille ja muutettu vuokralle asumaan, kuvailee Päivi Kaari.