Tupakkavalmistaja Philip Morris on ostanut Swedish Matchin

Amerikkalainen Philip Morris on vienyt Swedish Matchin ostotarjouksen päätökseen ja ostaa osakkeet ruotsalaisesta nuuskavalmistajasta, joka on hyväksynyt tarjouksen, kertoo muun muassa Svenska Dagbladet. Philip Morrisin mukaan tämä antaa yhtiölle 82,6 prosenttia Swedish Matchin osakkeista, kerrotaan Philip Morrisilta.

Lopullinen tarjous on 116 kruunua osakkeelta ja hyväksymisaika päättyy 25. marraskuuta.

Samaan aikaan Philip Morris pidentää tarjouksen hyväksymisaikaa 25. marraskuuta ja samaan aikaan alentaa tulevien hyväksyntöjen vastiketta suunnitellun 0,93 kruunun osakekohtaisen osingon vuoksi, ja täsmäytyspäivä on 14. marraskuuta.

Swedish Match AB on ruotsalainen tupakkayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Skandinavian nuuskamarkkinoilla Swedish Match on markkinajohtaja, minkä lisäksi sillä on vahva asema myös Yhdysvaltain markkinoilla.