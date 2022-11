Poliisi pyytää Vastaamo-tietomurron rikosilmoituksen tehneiltä uhreilta lausumaa

Vastaamo-tietomurron uhreilla, jotka ovat tehneet rikosilmoituksen, on yhä mahdollisuus antaa lausuma poliisin sähköisessä asiointipalvelussa, muistuttaa Lounais-Suomen poliisi. Tietomurto tapahtui lokakuussa 2020.

Poliisi kuulee kaikkia asianomistajia ensisijaisesti sähköisesti. Antamalla sähköisen lausuman pysyy mukana rikosprosessissa ja saa mahdollisuuden esittää vaatimuksensa asiassa.

Lomakkeen täyttäminen on turvallista ja vaivatonta, poliisi sanoo. Sähköisen lausuman antamiseen tarkoitettu lomake sijaitsee poliisin omalla alustalla, jossa on huolehdittu tietoturvasta. Poliisin sivuilla on ohjeet rikosilmoituksen ja lausuman tekemisestä

Poliisin sähköiseen asiointipalveluun pääsee poliisi.fi-verkkosivun kautta. Hakukoneiden sijaan poliisin verkkosivulle kannattaa mennä suoraan kirjoittamalla selaimen

osoitekenttään poliisi.fi.

Tietoturvasyistä poliisi ei lähetä asianomistajille henkilökohtaista kutsua eikä linkkejä kuulustelulomakkeelle. Jos vastaanotat poliisin nimissä lähetetyn viestin tai linkin kuulustelulomakkeen täyttämiseen, se ei ole aito eikä viestissä olevaa linkkiä tule avata.

