Yle: Esko Aho ryhtyi Kiinan-kauppaa edistävän yhtiön johtajaksi

Entinen pääministeri Esko Aho (kesk.) on ryhtynyt johtamaan suomalaisten suuryritysten perustamaa Kiina-toimistoa, kertoo Yle. Ajatuspajatyyppisen China Office of Finnish Industries -yhtiön tarkoituksena on parantaa suomalaisyritysten liiketoimintamahdollisuuksia Kiinassa.

Osakkaina ovat muun muassa NokiaKoneKesko sekä suuria metsäteollisuusyrityksiä.

Aho on yrityksen hallituksen puheenjohtaja ja keulakuva. Hän on mukana vanhempana neuvonantajana myös vastaavassa Venäjään keskittyneessä East Officessa.

Aho toimi aikaisemmin venäläispankki Sberbankin hallituksessa, mutta jätti paikkansa helmikuussa Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Hän sanoo palvelevansa uudessa tehtävässään Suomea, suomalaisia yrityksiä ja suomalaisten hyvinvointia.

Aho toteaa, että yritysten tilanne Kiinassa on mutkikkaampi ja hankalampi kuin ennen. Hänen mukaansa riippuvuus Kiinasta on tullut liiankin suureksi, ja alihankintaketjuja pyritään siksi monipuolistamaan.