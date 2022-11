Ajatuksia heräsi

Tuossa näyttäisi olevan paljon hyvää. Vakuuttavinta on työntekijöiden tyytyväisyys. Kuvissa toimisto ei mitenkään kovin ihmeelliseltä näytä, mutta jos se koetaan hyvänä työympäristönä, niin silloin se varmaan on.



Päivittelin aikanaan avokonttori-innostusta. Monen muun lailla arvioin sen olevan työntekijälle rasittava ympäristö, jossa on paljon häiriötä eikä mitään yksityisyyttä. Vaikuttaa vähän siltä, että haitat on alettu tiedostaa, ja toivottavasti avokonttoreista pikku hiljaa päästään.



Varsinkin introvertit - joihin itsekin kuulun - tarvitsevat omaa rauhaa työskennelläkseen hyvin. Ulospäin suuntautuneet saattavat sitten olla parhaimmillaan sosiaalisissa työtiloissa. Onneksi etätyö antaa tosiaan monelle mahdollisuuden häiriöttömään ja oman näköiseen työtilaan. Ei tosin kaikille! Kotonahan voi olla aika melskettäkin. Silloin varsinkin olisi hyvä, että työpaikalla olisi rauhallista tilaa.



Oma työpiste ei ole vain mukavuus- ja viihtyvyystekijä, vaan voi joutua käsittelemään isohkojakin materiaaleja, joita ei noin vain kannata siirrellä työpisteeltä toiselle päivittäin. Jos työ vaatii levittäytymistä yhdelle, kahdelle tai useammallekin työpöydälle, ei ole mitään järkeä aina päivän päätteeksi kasata kaikki ja alkaa levittely seuraavana päivänä uudelleen.



Pidin ihmis- ja käytännönläheisestä lähestymisestä, kuten esim. ymmärryksestä perhekuvien ripustelulle ja sen tajuamisesta, että näissäkin ratkaisuissa osa on ohimeneviä innostuksia ja aika vasta näyttää, mikä on hyvää ja tullut jäädäkseen.

