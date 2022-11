Yli 2 000 taksiliikennelupaa peruttu osittain puuttuneen y-tunnuksen, yrittäjäkokeen tai vilpin takia

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoo, että 520 taksiliikennelupaa on peruttu puuttuneen y-tunnuksen takia. Taksiliikenneluvan myöntämisen yhtenä edellytyksenä on toukokuusta 2021 alkaen ollut Y-tunnus. Uusi vaatimus koskee myös niitä taksiliikenneluvan haltijoita, joiden lupa oli myönnetty ennen lakimuutoksen voimaantuloa.

Lisäksi suorittamatta jäänyt yrittäjäkoe vei taksiliikenneluvan yli 1 500 toimijalta.

– Luvanhaltijoilla oli vuosi aikaa hankkia vaadittu pätevyys. Vaatimuksesta muistuteltiin yrittäjiä pitkin vuotta ja kiihtyvällä tahdilla vielä kevään aikana, mutta silti valvonnan alkaessa toukokuussa yrittäjäkoe oli suorittamatta vielä noin 2 000 taksiliikenneluvan haltijalta tai liikenteestä vastaavalta henkilöltä", kertoo Traficomin ammattiliikennepalvelun päällikkö Sari Veija.

Vuonna 2022 Traficomin rekisterivalvonta kohdistui taksiliikenneluvan haltijoiden osalta ammatillisen pätevyyden vaatimukseen. Luvanhaltijoiden tuli täyttää pätevyysvaatimus viimeistään huhtikuussa 2022.

Traficom vastaa myös taksinkuljettajan kokeen järjestämisestä. Kokeen pitää Traficomin palveluntuottaja Ajovarma. Kesästä 2021 alkaen kokeessa vilpillisesti toimivia osallistujia on voinut asettaa kuuden kuukauden mittaiseen osallistumiskieltoon.

– Tähän mennessä olemme määränneet 46:lle kokeeseen osallistuneelle osallistumiskiellon. Yleisin syy kiellolle on ollut puhelimen käyttö kokeessa. Puhelimella on pidetty puhe- tai videoyhteyttä apuna kokeen suorittamiseen ja syynä tähän on ollut kokeeseen osallistuneen puutteellinen osaaminen taksinkuljettajan ammatinharjoittamiseen liittyvistä aiheita sekä kielitaito, kertoo asiantuntija Pasi Parviainen.

