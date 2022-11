Sairastettu koronatauti yhdessä koronarokotteiden kanssa tuottavat voimakkaimman ja pitkäkestoisimman suojan vakavaa tautia vastaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaistun analyysin mukaan koronarokotusten ja sairastetun taudin tuottama suoja vakavaa koronaa vastaa säilyy erinomaisena vähintään vuoden. Tämän niin sanotun hybridi-immuniteetin tuoma suoja säilyy ainakin 12 kuukauden ajan yli 95 prosentissa.

– Todennäköisesti suojateho omikronin aiheuttamaa vakavaa tautia vastaan ei laske tuonkaan ajan jälkeen merkittävästi. Kannattaa toki muistaa, että hyvän ja pitkäkestoisen suojan voi saada useammalla tavalla. Pelkästään jo suositellut koronarokoteannokset antavat erinomaisen suojan vaikealta koronataudilta. Erittäin hyvän suojan saa myös sairastetusta koronataudista, ja kahden rokoteannoksen kanssa yhdessä suoja on vielä parempi. Perusterveillä työikäisillä on siis tällä hetkellä erittäin pieni riski joutua sairaalahoitoon koronan takia, sanoo tiedotteessa THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

THL:n analyysi on kattava katsaus 26 tiedejulkaisuista, joissa on tarkasteltu sairastetun koronataudin suojaa omikrontartuntaa ja vaikeaa koronatautia vastaan tammikuusta 2020 kesäkuuhun 2022.

– Lisätieto hybridi-immuniteetin antamasta suojasta ja sen kestosta on tärkeää rokotussuositustemme kannalta, sillä myös Suomen väestössä on aiemmasta koronavirustartunnasta kertovia vasta-aineita. Suurella osalla 12 vuotta täyttäneistä lapsista ja työikäisistä aikuisista on koronavirustartunnan ja rokottamisen yhteisvaikutuksena muodostunutta hybridi-immuniteettia, Nohynek jatkaa.

THL kertoo, että pelkkä sairastettu koronatauti tuotti noin 65–70 prosentin suojan omikrontartuntaa vastaan ensimmäisten 2–3 kuukauden aikana, mutta 12 kuukaudessa suoja oli laskenut noin 25 prosenttiin. Rokotteen saaneilla ja taudin sairastaneilla puolestaan suoja uutta omikrontartuntaa vastaan oli noin 70–80 prosenttia ensimmäisten kolmen kuukauden aikana viimeisimmästä rokotuksesta tai sairastetusta taudista. Kaksi tai kolme rokotetta taudin sairastamisen lisäksi saaneilla suojassa ja sen kestossa ei havaittu eroa. Terveiden aikuisten tehosterokottamisella ei myöskään ole tässä tilanteessa merkitystä epidemian hallinnan kannalta, kerrotaan THL:lta.