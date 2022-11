Lähihoitajia kaivataan koko Suomessa, sihteereistä eniten ylitarjontaa – työvoimapula-ammatteja hieman vähemmän kuin keväällä

Lähihoitajista sekä sairaan- ja terveydenhoitajista on edelleen suurin pula, selviää tämän syksyn Ammattibarometrin tuloksista. Esimerkiksi lähihoitajat on ainoa ryhmä, jossa hakijoista on paljon pulaa koko Suomessa. Sairaan- ja terveydenhoitajat tarvitaan paljon kaikkialla muualla kuin Pirkanmaan ely-keskuksen alueella, jossa sielläkin työntekijöitä kaivataan merkittävästi.

Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamassa kyselyssä kaikkiaan peräti kolme neljäsosaa top 15 pula-ammateista oli sotealalta. Edellä mainittujen lisäksi näihin kuuluivat esimerkiksi sosiaalityön erityisasiantuntijat, lastentarhanopettajat ja erityisopettajat.

Kokonaisuudessaan työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä lisääntyi viime vuoden syksyyn nähden, mutta keväästä 2022 työvoimapula-ammattien määrä on hieman laskenut. Tulokset perustuvat syys- ja lokakuussa 2022 tehtyihin työ- ja elinkeinotoimistojen asiantuntija-arvioihin, jotka arvioivat tilannetta vuodeksi eteenpäin

– Työllisyys- ja työttömyysluvut reagoivat viiveellä talouden käänteisiin. Laaja-alainen työvoimapula ei kuitenkaan hellitä, vaikka talous vetäisi henkeä muutaman kvartaalin yli, toteaa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

Työvoimapula-ammateiksi määriteltiin tämän syksyn Ammattibarometrissä 56 ammattia 200 keskeisestä ammatista. Terveys- ja sosiaalialan 17 ammatin lisäksi myös rakennusala on vahvasti edustettuna 12 ammatillaan.

Ylitarjonta-ammatteja on arvioidusta noin 200 ammatista 29, kun vuotta aiemmin lukema oli 30. Koronan vaikutusta työvoiman ylitarjonnassa pidetään varsin vähäisenä, ja eniten ylitarjontaa on yleissihteereistä, vaattuureista ja pukuompelijoista sekä toimittajista.