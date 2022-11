Kotitalouksien ruokahävikki vastaa 139 000 henkilöauton kasvihuonekaasupäästöjä, suurin vaikutus lihatuotteiden hävikistä

Noin kolmannes ruokajärjestelmämme hävikistä tulee kotitalouksista, ja suurimmat ilmastovaikutukset syntyvät lihatuotteiden hävikistä. Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkinut ensimmäistä kertaa kotitalouksien ruokahävikkiä ja sen hiilijalanjälkeä elinkaariarviointilaskentaa hyödyntäen. Menetelmä on mahdollistanut aiempaa merkittävästi tarkempaa tietoa ruokahävikin ilmastovaikutuksista. Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä Journal of Cleaner Production -lehdessä.

Ruokahävikin lajittelututkimus toteutettiin kolmella kaupunkialueella eri vuosina. Turun seutua tutkittiin vuonna 2019, Tamperetta 2016 ja pääkaupunkiseutua vuosina 2015 ja 2018. Tuolloin kerrottiin, että Turun seudulla ruokahävikkiä eli syötäväksi tarkoitettuja elintarvikkeita päätyi polttokelpoiseen jätteeseen ja erilliskerättyyn biojätteeseen yhteensä 23 kiloa alueen asukasta kohden vuodessa. Nyt tutkimuskohteena olivat sekajäte ja erilliskerätyn biojätteen sisältämä elintarvikejäte ja ruokahävikki. Tulokset suhteutettiin kaupunkialueiden asukas- ja talotyyppeihin sekä skaalattiin koskemaan koko Suomea. Tutkimuksessa huomattiin, että alueiden ruokahävikki ja hiilijalanjäljet olivat lähellä toisiaan.

Tutkimuksen mukaan kotitalouksien ruokahävikkiä syntyy keskimäärin noin 25 kiloa ja elintarvikejätettä yhteensä 50–60 kiloa henkeä kohden vuodessa.

– Kotitalouksien ruokahävikki Suomessa vastaa kaikkiaan 139 000 henkilöauton vuosittaisia kasvihuonepäästöjä, tiivistää hiilijalanjälkilaskennasta vastannut Luken erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri.

Elinkaariarviointi menetelmänä käsittää koko tuotteen tai palvelun elinkaaren tarkastelun, mikä tarkoitti tässä tutkimuksessa hävikiksi joutuneiden ruokien ja raaka-aineiden elinkaarista hiilijalanjäljen arviointia. Keskeinen tulos oli lihavalmisteiden merkittävä osuus ruokahävikin ilmastovaikutuksista. Kotitalouksien ruokahävikistä lihaa ja lihatuotteita oli tyypillisesti noin 10 prosenttia, mutta kokonaishävikin ilmastovaikutuksesta lihan osuus oli kaupungista riippuen 35–46 prosenttia.

– Ruokahävikki on vain osa koko ruoantuotannon ilmastovaikutuksesta. Kaikkein suurimmat valinnat tehdäänkin ruokalautasen sisältöä suunniteltaessa, jolloin merkittävin ruoan ilmastovaikutusten vähentävä toimi on kasvisvoittoisen ruokavalion suosiminen. On tärkeä pyrkiä minimoimaan kaikkea ruokahävikkiä. Erityinen huomio kannattaa kiinnittää lihatuotteiden ja -ruokien poisheittoon, vaikka se tuntuisikin määrällisesti pieneltä, Katajajuuri sanoo.