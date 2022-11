RIITTA SALMI

Pia Blomqvistin Chico-koira on muuttanut emäntänsä kanssa useaan otteeseen ja ollut mukana myös Espanjan-matkoilla. Aluksi koira on ollut hieman ihmeissään uusista kulmista, mutta tottunut sitten nopeasti. Kerrostalokaksio on parivaljakolle hyvin sopiva asumisjärjestely.