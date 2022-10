Poliisi pyytää havaintoja perjantaina Turussa Jaanintieltä kello 21 kadonneesta miehestä. Kainalosauvoilla liikkuneella kadonneella oli päällään harmaa paksu takki, jossa on pyöreitä paikkoja, valkoiset tossut ja ruskeat housut. Hänellä on musta tukka, joka on värjätty osittain punaiseksi.

Havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.