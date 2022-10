Aleksei Navalnyin lehdistösihteeri uskoo, että sota on aloittanut Putinin lopun – omat vankilakokemukset Kira Jarmysh kokosi kirjaksi

Venäjän viranomaiset haluavat tuhota vangittuna olevan oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin terveydentilan. Näin arvioi STT:lle Kira Jarmysh, 33-vuotias Navalnyin lehdistöavustaja.

– Navalnyita on pidetty kahden kuukauden aikana erityisvalvotussa, erittäin pienessä sellissä. Se on vankila vankilan sisällä. Siellä ei voi kävellä, siellä voi vain seisoa tai istua. Hänellä on ainoastaan muki, josta juoda. Ei kyniä, kirjoja, paperia.

Navalnyin terveydentila on huonontunut vankeuden aikana, koska olosuhteet sellissä ovat sietämättömät.

– Uskon, että päätös sijoittaa hänet tuollaiseen selliin on ollut (Venäjän presidentti) Vladimir Putinin suora päätös. Hän haluaa tällä tuhota Navalnyin terveyden, Jarmysh sanoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kira Jarmysh on noussut yhdeksi Venäjän oppositioliikkeen kasvoksi ja Navalnyin viestinkantajaksi maailmalle oppositiopoliitikon vangitsemisen jälkeen. Muun muassa journalistiikkaa opiskellut Jarmysh päätyi työhönsä sattumalta.

– Olin aina kiinnostunut politiikasta. Osallistuin vuonna 2011 opposition mielenosoituksiin, joissa protestoitiin vilpillisiä duuman vaaleja.

– Sen jälkeen sain kuulla Aleksei Navalnyista, ja kiinnostuin hänen politiikastaan. Sitten näin hänen etsivän avustajaa, jolloin päätin hakea, Jarmysh kertoo.

Työhaastattelu tapahtui erikoisella tavalla ja antoi jo kuvaa siitä, millaisia haasteita työssä on edessä. Navalnyi oli työhaastattelun aikaan kotiarestissa, jolloin hän ei saanut käyttää internetiä tai tavata muita kuin sukulaisiaan. Siksi hänen vaimonsa Julia Navalnaja huolehti yhteydenpidosta Jarmyshiin.

– Se oli outo tilanne, sillä ensimmäisiin kuukausiin en voinut puhua suoraan pomoni kanssa, Jarmysh sanoi.

Jarmyshin ammatinvalinta on vaikuttanut hänen koko elämäänsä.

Hän on ollut niin vangittuna – pisin rangaistus kesti yli 20 päivää – kuin kotiarestissa.

– Vankeudessa selviämistä auttoi se, että tiesin, että en ole tehnyt mitään väärää tai laitonta. Tiedän, että kaikki, mitä olen tehnyt, on moraalini mukaista.

Vankeusaika auttoi kuitenkin Jarmyshia toteuttamaan pitkäaikaisen unelmansa, kirjan kirjoittamisen.

Jarmyshin hiljattain suomeksi julkaistu romaani Naisten selli nro 3 kertoo venäläisistä naisvangeista. Kirjan päähenkilö Anja pidätetään Moskovassa korruptionvastaiseen mielenosoitukseen osallistumisesta ja tuomitaan kymmeneksi päiväksi vankilaan. Anjan sellitoverit ovat saaneet tuomion vähäisistä rikoksista, kuten ajokortitta ajamisesta, seksin myymisestä ja huumeidenkäytöstä. Anjalla sellitovereineen ei ole muuta tekemistä kuin puhua, joten he puhuvat kaikesta: Venäjän nykyisestä poliittisesta järjestelmästä ja hallituksesta, feminismistä, LGBTQ-ihmisten oikeuksista, perhesuhteista, avioliitosta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Kirja perustuu omiin kokemuksiini. Tapasin vankeudessa ollessani useita naisia, ja olin erittäin vaikuttunut heistä, Jarmysh sanoo.

Jarmyshin mukaan nimenomaan Navalnyi kannusti häntä kirjoittamaan romaanin kokemuksistaan.

– Se oli ollut elämänmittainen unelmani, mutta en ikinä ajatellut, että saisin kerättyä tarpeeksi itseluottamusta. Mutta Aleksei kannusti minua asiaan, hän sanoo.

Pomonsa Navalnyin Jarmysh on nähnyt viimeksi tammikuussa 2021. Tuolloin he lensivät Berliinistä Moskovaan. Berliinissä Navalnyi oli saatuaan hoitoa myrkytysyrityksen jälkeen, jonka tutkijaryhmä Bellingcat selvitti olleen FSB:n agenttien tekosia.

Myrkytyksestään huolimatta Navalnyi halasi palata Venäjälle. Siellä hänet otettiin kiinni heti lentokentällä.

– Aleksei halusi palata, koska hän on venäläinen poliitikko. Hän ei ole koskaan kuvitellut asuvansa ulkomailla, koska hänen ihmisensä ovat Venäjällä. Hän myös tiesi, että hän ei ole tehnyt mitään väärää. Hän ei ollut syytettynä mistään rikoksista, hänen oli täysin laillista palata kotiin, Jarmysh sanoi.

Tämän jälkeen Navalnyi on ollut vangittuna. Viime kuukausina hänen olojaan on entisestään huononnettu, ja myös Navalnyin asianajajat saavat tavata häntä enää vain harvakseen.

Huolimatta vankeudestaan Navalnyi on onnistunut jatkamaan viestintäänsä sosiaalisessa mediassa.

Se on paljolti Jarmyshin ansiota. Käytännössä esimerkiksi tviittailu on toiminut niin, että Navalnyi on viestinyt sanomansa vankilassa vieraileville asianajajilleen, jotka ovat taas välittäneet viestin Jarmyshille. Sen jälkeen Navalnyin sosiaalisen median tilejä hallinnoiva Jarmysh on jakanut tiedot sosiaalisessa mediassa. Nyt tämäkin viestinvaihto on hankaloitunut Navalnyin tiukan eristyksen vuoksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Viime vuonna Venäjän ote oppositioaktivisteista tiukkeni. Navalnyin vangitsemisen lisäksi Venäjä lakkautti hänen korruptiota vastustaneen liikkeensä ja otti kiinni monia jäseniä, myös Jarmyshin. Jarmysh sai tuomion "koronarajoitusten rikkomisesta".

Ennen rangaistuksensa alkua Jarmysh sai olla kuukauden vapaalla. Silloin hän päätti lähteä. Vuosi sitten syyskuussa hän nousi Helsinkiin lähtevälle lennolle. Sieltä hän jatkoi matkaansa toiseen kaupunkiin, jonka sijainnin hän haluaa pitää salassa.

Jarmysh on optimistinen siitä, että oppositiota pystyy johtamaan myös ulkomailta käsin. Hän sanoo, että ulkomailla toimiessaan hän pystyy käyttämään edelleen tärkeintä toimintavälinettään eli internetiä.

– Kun olin kotiarestissa Moskovassa, en saanut tavata ketään tai käyttää internetiä. Vaikka olin keskellä Moskovaa, olin enemmän eristyksissä venäläisestä todellisuudesta kuin nyt, Jarmysh sanoo.

Venäjän tulevaisuus näyttää synkältä, ja sen tuhoisa hyökkäyssota Ukrainaan jatkuu. Mikä on tällä hetkellä Putinin kannatus Venäjällä?

– Venäläisten tukea Putinille on vaikea arvioida, koska kannatuskyselyt eivät toimi autoritaarisessa valtiossa. Ihmiset pelkäävät kertoa niissä, mitä he todella ajattelevat, Jarmysh sanoo.

Jarmyshin mukaan Putinin päätös mobilisaatiosta on hermostuttanut etenkin venäläiset naiset, jotka menettävät aviomiehiään ja poikiaan taistelukentillä.

Hänen mukaansa venäläiset eivät periaatteessa pidä sodasta – se on tuonut vaikeuksia jokaiselle, vähintään taloudellisia. Samalla Putin on investoinut valtavasti rahaa poliisivoimiin ja propagandakoneistoon, joka auttaa tämän pysymään vallassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– On totta kai ihmisiä, jotka ajattelevat, että sota on hyvä idea. Mutta he ovat propagandan aivopesemiä, hän sanoo.

Hän itse kuitenkin uskoo, että Ukrainan sodan aloittaminen voi olla Putinin lopun alkua.

– Uskon, että joka kuukausi todellisuuden ymmärtävien venäläisten määrä kasvaa. Todellisuuden kieltäminen on vaikeaa siinä vaiheessa, kun sukulaisesi tulee takaisin sotatantereelta hauta-arkussa, hän sanoo.

– En näe, miten hän voi päästä eroon tästä tilanteesta voittajana. Mutta Putinin kaatuminen voi viedä vuosia. Olen silti varma, että hän ei voi selvitä tästä.

Jarmyshin mukaan Navalnyin ja hänen tukijoidensa haaveena on vapaa, demokraattinen Venäjä. Sellainen Venäjä, joka on osa Eurooppaa. Jotain muuta kuin autoritaarinen, naapurimaihinsa hyökkäävä sortovaltio.

Navalnyi onkin kritisoinut hyökkäyssotaa Ukrainassa avoimesti. Aina hän ei ole tuominnut Venäjän sotatoimia ulkomailla. Navalnyi esimerkiksi tuki Venäjän hyökkäystä Georgiaan vuonna 2008, mutta on sittemmin New Yorker -lehden mukaan pyytänyt kommentteja anteeksi. Vuonna 2014 hän kertoi vastustavansa Krimin valtausta, mutta antoi ymmärtää, ettei Krimin palautus Ukrainalle ole realismia.

Joka tapauksessa Navalnyi on edustanut ainoaa henkilöä, joka on pystynyt edes jossain määrin haastamaan Putinia. Sen Navalnyin tukijat juuri haluavat osoittaa: Venäjällä voisi olla myös vaihtoehtoja.

Lopuksi on kysyttävä, pelkääkö Jarmysh itse oman turvallisuutensa puolesta?

– Olen tietoisesti päättänyt olla pelkäämättä. Muuten joutuisin jatkuvasti olemaan huolissani minua seuraavasta varjosta. Olen päättänyt elää tavallista elämää, hän sanoo.