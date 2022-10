Kela on lähettänyt maksumuistutuksen maksamattomasta terveydenhoitomaksusta noin 46 000 opiskelijalle. Maksumuistutus on lähtenyt korkeakouluopiskelijalle, mikäli tämä on ilmoittautunut läsnä olevaksi viimeistään 30.9.2022, mutta ei ole maksanut terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä.

Noin 230 000 opiskelijaa maksoi terveydenhoitomaksun syyskuun viimeisenä päivänä olleeseen eräpäivään mennessä. Maksamatta jättäneille Kela on lähettänyt maksumuistutuksen, johon on lisätty laissa säädetty viiden euron kiinteä viivästysmaksu.

Eräpäivän jälkeen maksun on maksanut noin 4 500 opiskelijaa, joille Kela lähetti maksumuistutuksen pelkästä viivästymismaksusta. Maksumuistutuskirje on mahdollista lukea myös OmaKelassa.

Kelalle maksettava korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu kattaa opiskelijalle kaikki Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut. Muita palvelu- tai käyntimaksuja ei peritä. Vuonna 2022 terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa.