Kolmoismurhaaja Juha Valjakkala on karannut Keravan vankilasta

Suomen tunnetuimpiin henkirikollisiin kuuluva kolmoismurhaaja Juha Valjakkala on poistunut luvatta avovankilasta Keravalta. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat, jolle asian on vahvistanut Keravan vankilan yksikönpäällikkö Marko Oresmaa. Luvaton poistuminen on tapahtunut avovankilaolosuhteista.

Oresmaan mukaan vangin puuttuminen havaittiin tiistaina aamulla ja tarkka aika poistumiseen ei ole tiedossa.

Hänestä on tehty etsintäkuulutus, ilman muuta. Poliisi etsii miestä, mutta häntä ei ole vankilan tietojen mukaan vielä tavoitettu.

Yksikönpäällikkö ei yksilöi IS:lle tarkemmin, millaisista olosuhteista vanki on karannut.