Käryävä hiha työllisti pelastuslaitosta Koivulassa

Naulakossa kärynnyt takin hiha työllisti pelastuslaitosta tiistaina aamupäivällä Turun Koivulassa.

Kerrostalokaksiossa asuva pariskunta havaitsi asunnossaan savua ja hälytti paikalle pelastuslaitoksen. Pelastuslaitos paikallisti savun tulevan eteisen naulakossa olevasta takista. Varsinaista paloa tai leviämisen vaaraa ei kuitenkaan ollut. Päivystävä palopäällikkö Marko Ahtikivi uskoo käryn saaneen alkunsa tupakasta.

– Vahva epäilys on, että asukkaat ovat käyneet parvekkeella tupakalla, jonka yhteydessä tupakasta on lentänyt keklu hihaan, mikä on sitten pikku hiljaa lähtenyt käryämään, Ahtikivi sanoo.

Pelastuslaitos tuuletti asunnon lisäksi myös porraskäytävää. Henkilövahinkoja ei sattunut. Takki tuhoutui käyttökelvottomaksi.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Murkionkadulle kello 11.14.