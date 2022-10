Suomen riistakeskus myönsi 11 ilveslupaa Varsinais-Suomeen

Suomen riistakeskus myönsi maanantaina 11 ilveslupaa Varsinais-Suomeen. Viime vuonna vastaava lupamäärä oli 14. Varsinais-Suomen Ilveskanta on Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan kasvanut noin 100–115 yksilöstä 140–150 yksilöön. Ilves ei ole uhanalainen Suomessa eikä Varsinais-Suomessa. EU:n ja Suomen lainsäädännön mukaan ilves on kuitenkin tiukasti suojeltu laji. Koska ilveskanta ei ole uhattu, kannanhoidollinen poikkeuspyynti on ollut mahdollista.

Varsinais-Suomessa hakemuksia tuli 11 yhteensä 37 ilvekselle. Hakemukset ovat tyypillisesti useiden metsästysseurojen yhteishakemuksia ja käsittävät laajoja useiden kymmenentuhansien hehtaarien alueita. Suomen riistakeskus myönsi yhden ilveksen kaatoluvan Someron, Kiskon piirin, Perniön seudun ja Pöytyän riistanhoitoyhdistyksiin.

Kaksi ilvestä voidaan kaataa Salon ja Laitilan riistanhoitoyhdistyksissä. Vakka-Suomeen ja Kalantiin myönnettiin kolmen ilveksen kaatoluvat.

Kemiönsaari, Marttilan seutu, Maskun seutu ja Mynämäen alueen riistanhoitoyhdistykset saivat riistakeskukselta kielteiset pyyntiluvat.