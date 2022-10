Suomi nousi neljänneksi EU-maiden tasa-arvovertailussa, koronapandemia korosti hoivan epätasaista jakautumista

Suomi on sijoittunut neljänneksi sukupuolten tasa-arvovertailussa Euroopan unionissa. Vertailussa mitattiin tasa-arvoa useilla eri osa-alueilla kuten työmarkkinoilla, terveydenhuollossa ja vallankäytössä. Kolmen kärjen muodostavat Ruotsi, Tanska ja edellisessä mittauksessa kolmanneksi noussut Alankomaat. Euroopan tasa-arvoinstituutti Eige julkaisi seitsemännen sukupuolten tasa-arvoa mittaavan indeksin 24. lokakuuta. Indeksillä mitataan tasa-arvoa kuudella eri osa-alueella: valta, tieto, työ, terveys, raha ja aika.

Suomen kokonaispisteet ovat 75,4 ollen hieman vajaa seitsemän pistettä yli EU:n keskiarvon. Nousua viime vuodesta on 0,1 pistettä. Vuodesta 2010 Suomen indeksiluku on noussut 2,3 pisteellä. Suomen pisteet nousivat ainoastaan terveyden alueella, jonka tulos on nyt 92,6 pistettä. Nousua edelliseen mittaukseen on 3,1 pistettä. Rahan ja tiedon alueilla Suomen tulokset puolestaan laskivat 0,4 pistettä. Rahan alueella laskun katsotaan johtuvan laskusta (-0,7) taloudellisen tilanteen tasa-arvossa. Tiedon alueella pisteitä laskee koulutuksen segregaatio, jossa Suomi on nyt sijalla 26. Pistesaldolla Suomi nousi Ranskan ohi neljänneksi. Yhdeksän maata oli yli 70 pisteen. Ainoastaan Ruotsi sai yli 80 pistettä.

Tasa-arvoasioista vastaava ministeri Thomas Blomqvist pitää tuloksia odotettuina. Blomqvistin mukaan Suomessa on tehty tämän hallituskauden aikana monia tasa-arvoa edistäviä uudistuksia ja linjattu tavoitteita pitkälle tulevaisuuteen.

Tämän vuoden erityisteemassa tarkasteltiin hoivavastuun jakautumista pandemian aikana.Tiedot kerättiin kyselytutkimuksella EU:n jäsenvaltioissa kesä-heinäkuussa 2021. Suomen osalta todetaan naisilla olleen lastenhoitovelvoitteita paljon todennäköisemmin kuin miehillä. Vuonna 2021 naisista 42 prosenttia ja miehistä vain 13 prosenttia ilmoitti hoitavansa ja valvovansa 0–11-vuotiaita lapsia kokonaan tai enimmäkseen yksin.

Naiset vastasivat enimmäkseen myös kotitöistä, naisista 61 prosenttia ja miehistä 13 prosenttia ilmoitti tekevänsä kotitöitä kokonaan tai enimmäkseen yksin.

Vuonna 2021 Suomessa 85 prosenttia naisista ja 94 prosenttia miehistä turvautui sukulaisiin, naapureihin tai ystäviin tarvitessaan apua pitkäaikaishoitoon liittyvissä velvoitteissa. Yli 70 prosenttia naisista ja miehistä käytti kuitenkin myös sairaanhoitajien tai terveydenhuollon avustajien apua hoivavelvoitteiden hoitamiseen. Osuudet ovat huomattavasti suuremmat kuin muissa EU-maissa. Naiset käyttävät yleisesti ottaen vähemmän ulkoista tukea kuin miehet.