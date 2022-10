Lounais-Suomen poliisilaitos varoittaa poliisin nimissä lähetetyistä huijausviesteistä

Lounais-Suomen poliisi kertoo Facebook-tilillään saaneensa viime aikoina useita yhteydenottoja ja kyselyitä koskien poliisin nimissä lähettyjä viestejä. Viesteissä on kalasteltu viestin vastaanottajan henkilötietoja tai rahaa ja pankkitunnuksia väittämällä, että vastaanottaja on syyllistynyt rikolliseen toimintaan. Viesteissä on ollut virallisen näköisiä logoja ja leimoja.

Poliisi muistuttaa, ettei poliisi koskaan lähesty ihmisiä vaatimalla heiltä rahaa.