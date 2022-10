Turkuun muistokivi, jolla kunnioitetaan holokaustissa menehtyneiden ihmisten elämiä

Turun kaupunki asentaa 25.lokakuuta muistolaatan, niin sanotun kompastuskiven, Vartiovuorenkatu 1:n eteen, joka oli Hans Eduard Szybilskin viimeisin tiedossa oleva kotiosoite ennen hänen joutumistaan Auschwitziin.

Szybilskin viimeinen tunnettu asuinpaikka on ollut Turussa marraskuussa 1942, kertoo Holokaustin uhrien muisto ry. Turussa hänet on vangittu ja karkotettu Saksaan. Suomeen on tähän mennessä asennettu seitsemän muistokiveä, jotka sijaitsevat Helsingissä. Turkuun nyt asennettava muistokivi on kahdeksas.

– Kompastuskivillä kunnioitetaan kaikkien holokaustissa menehtyneiden ihmisten elämiä. Niiden kautta holokaustin uhrit, kuten Hans Szybilski, voivat saada yksilölliset kasvot ja tulla muistetuksi nykyihmisten arkielämässä. Meidän ei tule koskaan unohtaa menneisyyden tapahtumia vaan pyrkiä omalta osaltamme varmistamaan, että mitään vastaavaa ei koskaan enää tapahdu, painottaa Turun pormestari Minna Arve tiedotteessa.

Kompastuskivet ovat berliiniläissyntyisen taiteilijan Gunter Demnigin aloitteesta syntynyt projekti, jolla muistetaan henkilöitä, joita murhattiin, kuljetettiin tuhoamisleireille, ajettiin itsemurhaan tai muulla tavoin vainottiin Natsi-Saksassa. Kivet asennetaan katuun sen kodin eteen, jossa Saksaan luovutettu holokaustin uhri on viimeksi asunut.

Syksyyn 2021 mennessä muistokiviä on asennettu eri puolille Eurooppaa noin 75 000 kappaletta.