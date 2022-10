Turun saariston mysteeritontilla kaupattiin jo miltei kaksi vuotta sitten huviloita ja laituripaikkoja, kaiken piti olla valmista vuoden 2021 kesällä

Nauvon Sandössä sijaitsevalle arvoitukselliselle tontille ilmestyi Youtubeen mainosvideo jo helmikuussa vuonna 2021. Videon mukaan yhteensä neljä merenrantatonttia on kaupan ja tämän lisäksi viisi järvitonttia on tarjolla tekojärven ympäristössä. Alle minuutin mittaisessa videossa esitellään Sandölandiksi kutsuttu paikka, joka on kiehtonut ja vaivannut erikummallisuudellaan alueella liikkuvia.

Videosta käy ilmi, että arvoitukselliselle työmaalle, josta Paraisten kaupunkikaan ei tiedä mitään, olisi ollut suunnitelmissa jonkinlainen lomakylä. Tonteille on mainosvideon mukaan suunniteltu myös venevajoja ja laitureita. Viime vuonna tontilla tehtiin laajoja infratöitä, kunnes työt ehkä noin vuosi sitten keskeytyivät. Videon saatesanoissa kerrotaan, että Sandön saareen on rakenteilla korkealaatuisia huviloita, jotka valmistuvat kesällä 2021.