Vuoden Luontokuva 2022 -kilpailun voitti seinäjokelaisen Antti Strangin Uhka syvyyksistä. Se on kuva päivänkorennosta ja sitä syvyyksistä saalistavasta kalasta. 42. kerran järjestetyn kilpailun tulokset julkistettiin lauantaina Suomen luontokeskus Haltiassa Espoossa.

Tuomariston mukaan voittokuva on hieno ja yllätyksellinen tilannekuva, jonka ansiot eivät välttämättä aukea aivan ensi silmäyksellä.

– Uhka syvyyksistä on yksityiskohtainen ja tarkka kuva päivänkorennosta, joka odottaa lentoonlähtöä hieman liian kauan. Kyseessä on täydellisesti vangittu tilanne. Kaikki on ollut valmiina korentokuvaa varten, mutta kalan tullessa näkyviin kuvaaja on onnistunut laukaisemaan kameran ratkaisevalla hetkellä, tuomaristo perustelee tiedotteessa.

– Tumma vesi ja kiiltävät korennon siivet luovat kuvaan syvyyttä. Kalan hahmo luo jännittävän ja ehkä piinaavankin tunnelman. Sen vaanivat silmät veden tummuudessa tekevät kuvasta lopullisesti loistavan, Vuoden Luontokuvan arvoisen otoksen, tuomaristo analysoi.

Strang kertoo olleensa kuvaustilanteessa Lempäälän kanavalla kuvaamassa västäräkkejä.

– Huomasin västäräkkien napsivan rannan lähellä, ja veden pinnassa parveilevan päivänkorentoja. Korennoista osa päätyi veden pinnalle räpiköimään, ja halusin ikuistaa korentojen aiheuttaman värähtelyn veden pintakalvolla, Strang kertoo kuvan taustoista tiedotteessa.

– Kuvasin yhtä korentoa, kun vedestä nousi jokin särkikala sitä nappaamaan. Nopeasta tilanteesta sain tämän yhden tarkan kuvan. Myöhemmin tietokoneen näytöllä kuvaa tarkastellessani tiesin, että tässä olisi potentiaalia.

Kilpailu keräsi kaikkiaan 11 970 kuvaa 785 eri kuvaajalta. Kaikkien osallistuneiden keskuudesta kilpailun tuomaristo valitsi semifinalisteiksi 1377 kuvaa 457 kuvaajalta. Niistä finalistikuvien joukkoon selvisi 439 kuvaa 217 kuvaajalta.

Tuomaristo pisteytti finalistikuvat, ja jokaisesta sarjasta pääsi loppukilpailuun 10 parasta, yhteensä kaikkiaan 90 kuvaa. Nämä kuvat tuomaristo pisteytti vielä uudelleen saadakseen ne paremmuusjärjestykseen.

Kilpailun tuomareina toimivat Kari Auvinen Espoosta, Juhani Kosonen Kotkasta, Arto Leppänen Turusta ja Nina Mönkkönen Espoosta. Heidän lisäkseen viidentenä tuomarina loppukilpailuun päässeille kuville omat pisteensä antoi Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry:n äänestykseen osallistunut jäsenistö.

Loppukilpailun 90 kuvasta järjestettiin lisäksi Yleisön suosikkikuva -äänestys, johon pääsivät ottamaan osaa Suomen Luonnonvalokuvaajien Facebook-ryhmän jäsenet. Yleisön suosikkikuvaksi nousi kuusamolaisen Ari-Matti Nikulan jäniskuva Tarkkailija.

Palkitut kuvat kiertävät Vuoden Luontokuvat 2022 -näyttelyssä seuraavan vuoden ajan ympäri Suomea.

Kilpailun tavoitteena on kertoa suomalaisen luonnon moni-ilmeisyydestä, sen näkymistä ja tapahtumista, sekä kuvaajien luonnossa kokemista elämyksistä ja oivalluksista. Pääpalkinto on 10 000 euroa, ja kilpailussa jaettavien palkintojen ja julkaisupalkkioiden yhteisarvo on yli 40 000 euroa.

Palkitut 36 kuvaa ovat nähtävissä verkossa.