Turkulaistutkijat huijasivat kettuja – pedoille tarjoiltiin pahoinvointia aiheuttavia munia

Tuoreen turkulaistutkimuksen mukaan uhanalaisia lintuja voidaan suojella hämäämälllä ketun hajuaistia. Turun yliopiston tutkimuksessa testattiin hajuhämäyksen avulla, voiko maastossa runsaana esiintyvä linnun haju estää petoja löytämästä lintujen keinopesiä.

Etelä-Suomessa tehdyssä isossa maastokokeessa tutkijat levittivät kosteikkojen ympäristöön linnunhajua. Toisilla alueilla tutkijat käyttivät pahoinvointia aiheuttavia munia pyrkimyksenä opettaa pedot uskomaan, etteivät lintujen munat ole syömäkelpoisia. Kolmantena kohteena, jolla tutkittiin keinopesiin kohdistuneita tuhoja, olivat verrokkialueet, joilla tutkijat liikkuivat yhtä paljon kuin testialueilla.

Tutkimuksessa havaittiin, että varsinkin hajuhämäys vähensi merkittävästi keinopesien tuhoamista ketun osalta, mutta Suomessa haitallisen vieraslajin, supikoiran, kohdalla samaa ei havaittu.

– Ehkä kettu käyttää enemmän hajuaistiaan linnunpesien etsimiseen, kun taas supikoira päätyy linnunpesille enemmän sattumalta alueella liikkuessaan, pohtii erikoistutkija Vesa Selonen tiedotteessa.

Pahoinvointia aiheuttavien munien osalta tulos oli samansuuntainen, mutta epävarmempi.

– Tulokset ovat joka tapauksessa mielenkiintoisia, koska ne viittaavat siihen, että nämä menetelmät voisivat toimia tukena taantuneiden ja uhanalaisten vesilintujen pesätuhojen ehkäisemisessä. Seuraavaksi olisi kuitenkin vielä oleellista tutkia, johtaako tämä keinopesillä havaittu ilmiö myös oikeiden linnunpesien säästymiseen ja sitä kautta lintujen parempaan poikastuottoon, toteaa Turun yliopiston ekologian professori Toni Laaksonen.

Petojen poisto metsästyksellä voi olla työlästä, eikä sitä voi tehdä kaikkialla tai esimerkiksi enää lintujen pesimäaikaan. Näin ollen vaihtoehtoisille menetelmille on tarvetta maailmanlaajuisesti. Hajuhämäysmenetelmä on melko uusi, mutta sitä on aiemmin testattu onnistuneesti Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Tutkimus on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Sotka-hanketta.