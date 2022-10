Lähteet: Orion ensimmäinen Venäjältä lähtevä ulkomainen lääkeyhtiö

Lääkeyhtiö Orion Pharma on jättämässä Venäjän markkinat taakseen vuoden loppuun mennessä, kertoo Iltalehti venäläislähteisiin vedoten.

Lähteiden mukaan Orion Pharman Venäjän maayhtiön työntekijöitä on jo lomautettu.

Iltalehden siteeraaman Vedomostin mukaan Orion olisi ensimmäinen ulkomainen lääkeyhtiö, joka lähtee Venäjältä sen hyökättyä Ukrainaan helmikuussa.

Orionilla on ollut toimintaa Venäjällä yli 30 vuoden ajan. Venäläislehden mukaan yhtiön tärkein tuote Venäjällä on ollut metyyliprednisoloni-nivelreumalääke, jonka myynnistä maassa sen osuus on peräti 82 prosenttia.

Lääkkeet eivät kuulu länsimaiden Venäjälle asettamien pakotteiden piiriin.

Torstaina kolmannen kvartaalin kehityksestä kertoneen Orionin liikevoitto kasvoi heinä-syyskuussa 245 miljoonaan euroon edellisvuoden 57 miljoonasta. Liikevaihto kasvoi 491 miljoonaan euroon viime vuoden 241 miljoonasta.

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen sanoo osavuosikatsauksessa, että molempia lukuja kasvatti heinäkuussa julkistettu ODM-208 -molekyyliä koskeva kehittämis- ja kaupallistamissopimus ja siihen liittyvä ennakkomaksu. ODM-208 on eturauhassyövän hoitoon tarkoitettu steroidisynteesin estäjä.

Orion arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto kasvaa selvästi vuodesta 2021.