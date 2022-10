EESTI LOODUSHOIU KESKUS

Sinisampi on hyvin suurikokoinen vaelluskala, joka elää kymmenien vuosien ikäiseksi. Sampi on kalastukselta rauhoitettu, mutta vaarana on, että se joutuu pyydyksiin kalastuksen sivusaaliina. Tämä riski pyritään tekemään mahdollisimman pieneksi yhteistyössä kalastajien kanssa.