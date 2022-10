Hintojen nostosta huolimatta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talous oli huhtikuussa ennakoitua enemmän alijäämäinen.

Tammi–syyskuun 2022 osavuosikatsaukseen perustuva alijäämäennuste on kasvanut huhtikuun ennusteesta pääosin siitä syystä, että palvelutuotannon määrien ei oleteta elpyvän suunnitellulle tasolle. Jäsenkuntien maksut sairaanhoitopiirille jäävät ennusteessa 95 prosenttiin talousarviossa suunnitellusta tasosta tänä vuonna.

Hoitotakuun toteutuminen on edelleen haasteellista sairaanhoitopiirin palveluissa. Yli kuusi kuukautta odottaneiden potilaiden lukumäärä on kasvanut kesäkuusta. Hoitoon pääsyn mediaani on nyt 47 vuorokautta.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti syyskuussa korottaa vuodeosastohoidon ja avohoitokäyntien hintoja 12 prosenttia marras-joulukuulle 2022. Korotus sisältyy tulosennusteeseen ja sen arvioidaan olevan vaikuttavuudeltaan viisi miljoonaa euroa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Osavuosikatsauksesta ilmenee, että kunnilta saadut maksut vähenivät 3,4 prosenttia eli 16,3 miljoonaan euroa viime vuoden tammi-syyskuuhun verrattuna.

Sairaanhoitopiirin toimintakulut vähenivät 1,1 prosenttia eli 7 miljoonaa euroa vuoden 2021 vastaavaan jaksoon verrattuna.

Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä kaikkiaan lisääntyi Tyksissä 0,6 prosenttia. Tyks Akuutissa potilasmäärä laski 8,5 prosenttia, mikä on merkittävä lasku viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

– Päivystyksen asiakkaiden vähenemän taustalla on koronaan liittyvän etäasioinnin vaimeneminen verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Leikkaustoimenpiteitä on toteutunut alle 60 prosenttia talousarviossa ennakoidusta määrästä kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Vähenemä on kuitenkin taittunut tarkastelujakson lopulla, vs. talousjohtaja Joni Haapanen sanoo.