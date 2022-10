Raisio haluaa edelleen purkaa entisenä kunnantalona, kirjastona ja museona toimineen Harkko-nimellä tunnetun rakennuksen. Kaupunginhallitus antoi viime kokouksessaan Ely-keskukselle lausunnon, jossa se vastustaa vaarantamiskiellon asettamista rakennukselle eikä puolla rakennuksen suojelua.

Vuonna 1954 valmistuneen, Lauri Sipilän suunnitteleman rakennuksen suojelua ja sen määrämistä vaarantamiskieltoon ehdotti Ely-keskukselle Raisio-Seura.

– Raision kaupunki vastustaa vaarantamiskiellon asettamista. Raision kaupunki ei puolla rakennuksen suojelua ja vaatii mahdollisuutta tulla kuulluksi vielä ennen kuin rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaisessa asiassa tehdään lopullinen päätös, kuuluu kaupunginhallituksen yksimielinen päätös.

Valtuusto on aiemmin päättänyt kuluvan vuoden talousarviokäsittelyssä, että Harkon tilakysymys ratkaistaan tämän vuoden aikana. Ratkaisuna kaupunki on esittänyt ensi vuodelle 200 000 euron määrarahaa rakennuksen purkamiseksi. Peruskorjauksen kustannuksiksi on arvioitu kolme miljoonaa euroa.

Harkossa sijaitsevien taideteoksille ja kokoelmille on esitetty määrärahoja muun muassa niiden ionisointia, puhdistamista ja siirtämistä varten. Yksi teoksista on Hilkka Toivolan uniikki seinäfresko.

Kaupungin tiedotteessa todetaan, että vaarantamiskielto tai mahdollinen suojelupäätös hidastavat tai estävät huonokuntoisen rakennuksen purkamisen sekä muut kaupungin jatkotoimenpiteet.

Harkon viereiseen virkailijoiden asuinkerrostaloon ei ole kohdistunut muutos- tai selvitystarpeita.