Naapurit hermostuivat soraliikkeen uudesta ympäristöluvasta

Piikkiössä toimivan soraliike Lehtovaaran naapurusto on hermostunut yrityksen saamaan ympäristölupaan, ja siitä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Viime keväänä ympäristölautakunnan myöntämä lupa pidensi kuljetusten, lastaamisen ja kuormien purkamisen toiminta-aikaa arkisin kaksi ja puoli tuntia aiempaa pidemmäksi eli 6.30–20. Toisaalta maa-ainesten seulomisen lupa määräsi lopettamaan arkisin kello 18. Seulonta on luvan mukaan sallittu lauantaisin aamuyhdeksästä kello 16 asti.

Puuainesta eli kantoja ja risuja saa luvan mukaan hakettaa kahtena arkipäivänä peräkkäin viikossa aamuyhdeksän ja kello 16 välisenä aikana. Aiempi lupa koski arkipäiviä korkeintaan kolme tuntia päivässä kello 8–18.

Valituksissa Vaasan hallinto-oikeuteen tuodaan esiin kohtuuton haitta ja rasitus naapurikiinteistölle, sillä valittajien mukaan jo aiemmat toiminta-ajat ovat kotirauhan ja asumisviihtyvyyden kannalta kriittisillä rajoilla. Yhdessä valituksessa muistutetaan, että uusi toiminta-aika tarkoittaa 13,5 tunnin yhtämittaista lastausta ja purkamista.

Lisäksi haittaa on valittajien mukaan vieraslaji espanjansiruetanasta, joka leviää soraliikkeen tonteilta ympäristöön. Lisäksi valituksessa mainitaan, että hevosenlantaa ei ole välttämätöntä tuoda alueelle iltaisin kello 18–22. Meluvalleja valittajat pitävät riittämättöminä suojina melua vastaan.

Keväällä ympäristölupaan saapui viisi muistutusta.