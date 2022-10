Baltic Princess suuntaa jouluna Kapellskärin sijasta Tallinnaan – "Risteilyä Turusta Tallinnaan on toivottu paljon"

Joulua on tänä vuonna mahdollista viettää poikkeuksellisesti risteilyllä Turusta Tallinnaan. Normaalisti Turun ja Kapellskärin reitillä liikennöivä Baltic Princess kuljettaa asiakkaansa erikoisristeilyllä Viron pääkaupunkiin, jossa on mahdollisuus nauttia aattona esimerkiksi vanhankaupungin tunnelmallisesta joulutorista.

Kahden yön risteilyn lähtö on Turusta jouluaaton aattona, ja kattavan ohjelman lisäksi tarjolla on joulubuffet, jouluista tunnelmaa ja joulupukki. Laiva saapuu Tallinnaan jouluaattona kello 11 ja lähtö takaisin Turkuun on 18.30. Paluu Turkuun tapahtuu joulupäivänä kello 15.30.

– Risteilyä Turusta Tallinnaan on toivottu paljon, ja haluammekin vastata nimenomaan asiakkaidemme toiveisiin. Joulu laivalla on ihana ja stressitön tapa viettää joulua. Laivalla voi nauttia valmiista joulupöydistä sekä monipuolisesta ohjelmasta, kuten jouluaaton meritansseista Kyösti Mäkimattilan tahdittamana. Joulupäivänä Tallinnassa on monta tuntia aikaa nauttia esimerkiksi Tallinnan Vanhankaupungin joulutorista. Voin lämmöllä suositella jouluristeilyä kaikille, kommentoi Tallink Silja Oy:n Turun aluejohtaja Nina Honkaranta.