Maskussa etsitään Lemuparkin töhrijöitä

Maskun Lemussa sijaitsevan Lemuparkin skeittiramppeja on töhritty pahoin. Maskun hyvinvointipalveluiden mukaan osa töhryistä on jo vanhempia, mutta osa on todennäköisesti melko tuoreita. Maskun kunta kaipaa vinkkejä töhrijöistä, jotta tekijät saataisiin vastuuseen kalliiden välineiden sotkemisesta.

– Hyvinvointipalvelut ei kykene arvostamaan tällaista olematonta taiteenlajia, jota voisi toisella nimellä töhrimiseksikin kutsua, Maskun hyvinvointipalvelut kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Hyvinvointipalveluiden päivityksessä toivotaan, että taiteilijoiden kanssa voitaisiin käydä asiaa läpi ja ehkäpä jopa tarjota mahdollisuus opetella oikeaa taiteen tekoa, unohtamatta jynssäyskurssia. Myös vanhempien toivotaan keskustelevan asiasta nuorten kanssa kotona.

– Säälittää, jos Lemuparkin kehittämiseen varatut rahat menevät olemassa olevien välineiden kunnostamiseen.

Nuorille suunnataun Lemuparkin rakentaminen käynnistyi vuonna 2018 Askaistentien ja Vesilaitoksentien kulmaan Lemun keskustan tuntumaan. Puistosta löytyy skeittialueen lisäksi muun muassa teqball-pöytä, pumptrack-rata, street workout -alue ja monihaarainen koripalloteline. Lounais-Suomen aluehallintovirasto myönsi rakentamishankkeeseen valtionavustusta 25 000 euroa.