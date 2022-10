Caruna tarjoaa asiakkailleen palvelua, joka auttaa säästämään sähkökuluissa ja vähentää tehopulan riskiä sähköverkossa

Sähköyhtiö Caruna kertoo tarjoavansa asiakkailleen maksutonta sähkökuorman ohjauspalvelua. Sen avulla sähkölämmittäjä voi ohjata sähkökäyttöisiä lämmityslaitteita, kuten varaavaa sähkölämmitystä tai vesivaraajaa, käynnistymään sähkömittarilta ajastetusti esimerkiksi yön edullisimmille tunneille. Palvelussa on tarjolla 15 eri kytkentäaikaa sähkölämmittäjälle.

Sähkölämmittäjä voi sekä hallita omaa sähkönkulutustaan että auttaa hajauttamaan sähköverkon kulutuspiikkejä, mikä vähentää tehopulan riskiä sähköverkossa. Myös aurinkopaneelien omistaja hyötyy palvelusta, sillä hän voi ajoittaa lämmityksen käynnistymään sekä päivällä että yöllä.

Carunan asiakkaille yhtiön mobiilisovelluksessa tarjolla olevan palvelun käyttö ei vaikuta asiakkaan siirtotuotteeseen tai sähkön siirron hinnoitteluun. Yö- ja kausisiirron edullisempi hinnoittelu alkaa siis edelleen klo 22, vaikka lämmitys kytkeytyykin päälle myöhemmin.

Carunan tiedotteessa todetaan asiakkaiden kuuluvan palvelun piiriin hyvin todennäköisesti, mikäli asuinmuotona on sähkölämmitteinen pientalo, jossa sisäilma ja/tai käyttövesi lämmitetään sähköllä. Asiakas voi tarkistaa pientalonsa sähkömittarista, onko hänellä mahdollisuus palvelun käyttöön. Sähkömittarin on sijaittava paikassa, johon asiakkaalla on pääsy.

Sähkömittarissa on vaihtopainike, jota painamalla näytössä näkyy teksti ”RELE”. Tekstin perässä oleva numero kertoo, mihin kytkentäryhmään asiakas kuuluu. Jos sähkökuorman ohjaus on jo käytössä, se on asetettu perusohjaukselle (ryhmät 1–3).