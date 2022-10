Ruotsin valtiopäivät on hyväksynyt maltillisen kokoomuksen johtajan Ulf Kristerssonin maan uudeksi pääministeriksi. Uuden porvarihallituksen on määrä astua virkaansa huomenna.

Puoluettaan vuodesta 2017 johtanut Kristersson ilmoitti perjantaina neljän porvaripuolueen sopineen hallitusyhteistyöstä. Puolueista kokoomus, kristillisdemokraatit ja liberaalit pääsevät hallitukseen, kun taas suurin vaalivoittaja ruotsidemokraatit jää sen ulkopuolelle tukipuolueeksi.

Ruotsin valtiopäivät päätti asiasta maanantaina järjestetyllä äänestyksellä. Ulf Kristersson nousi ministeriksi äänin 176–173.

Pääministeri sanoi tuoreeltaan äänestyksen jälkeen näkevänsä valtiopäivissä hyviä mahdollisuuksia laajalle yhteistyölle monissa asioissa yli puoluerajojen.

– Meillä on paljon työtä edessä. Se on iso tehtävä, se vie aikaa, mutta se on mahdollista, Kristersson lausui.

Uuden hallituksen myötä Ruotsissa päättyy sosiaalidemokraattien kahdeksan vuotta jatkunut valtakausi.