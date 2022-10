Potter-filmien Hagridia esittänyt Robbie Coltrane on kuollut

Skotlantilainen näyttelijä Robbie Coltrane on kuollut 72-vuotiaana, kertovat BBC ja Sky News. Mittavan uran tehnyt Coltrane tuli viime vuosina tunnetuksi erityisesti roolistaan Hagridina elokuvasarjassa, joka perustuu J.K. Rowlingin Harry Potter -kirjoihin.

Sitä ennen Coltrane esiintyi moninkertaisesti palkitussa rikosdraamasarjassa "Fitz ratkaisee", jossa hän esitti rikospsykologi Eddie "Fitz" Fitzgeraldia.

Coltrane vieraili myös muun muassa Bond-elokuvissa Goldeneye ja The World Is Not Enough.