Sähkön hinta ja riittävyys patistivat suomalaiset energiatalkoisiin – syyskuun kulutus kesäkuun tasolla

Energiateollisuus ry:n julkaisemien kuukausitilastojen perusteella suomalaisten sähkönkulutus oli syyskuussa samalla tasolla kuin kesäkuussa, jolloin on valoisaa ja lämmintä. Tilastojen mukaan kuluttajat aloittivat sähkön säästämisen elokuussa sen hinnan noustessa korkeaksi, kun kaasun saatavuus Euroopassa heikkeni merkittävästi Venäjän toimien johdosta.

– Kesällä alettiin puhua sähkön riittävyydestä ja sähkökatkoista, ja hinnat nousivat aivan uudelle tasolle. Elo- ja syyskuun kulutus on laskenut todella merkittävästi, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Leskelä muistuttaa keskikulutuksen vähentämisen olevan tehokkain ja paras tapa laskea sähkön hintaa. Hänen mukaansa yhä useampien kuluttajien siirtyminen pörssisähkön käyttäjiksi on lisännyt kysyntäjoustoa, mikä on hyvä asia myös sähköjärjestelmän kannalta.

– Nyt täytyy toivoa, että suuntaus jatkuu, ja sähkön hintaa saadaan laskettua jatkossa vielä enemmän.

Myös sähkön nettotuonti on laskenut syyskuussa jopa 69 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Lukema on suurempi, kuin Venäjän keväällä päättyneen sähköntuonnin osuus.

Tuonnin väheneminen on ollut mahdollista siksi, koska samaan aikaan sähkön kysynnän laskemisen kanssa kotimainen sähköntuotanto on lisääntynyt. Tuulivoimaa valmistuu jatkuvasti lisää, ja myös Olkiluoto 3 on aloittanut tuotantonsa.

Teollisuuden sähkönkäyttö on laskenut 4,3 prosentilla viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Noin prosenttiyksikkö laskusta johtuu Veitsiluodon paperitehtaan sulkemisesta viime syksynä, mutta loppuosa johtuu teollisuuden tarpeesta tehostaa energiankäyttöä ja siten laskea tuotantokustannuksia.

Teollisuus käyttää noin puolet maamme sähköstä, joten vähenemä on merkittävä. Sähkön kulutuksen kokonaisvähenemä edelliseen syyskuuhun verrattuna on 9,2 prosenttia.

– Vähenemä on niin suuri, että sitä ei voi selittää lämpötiloilla tai suhdanteilla, Leskelä toteaa.

– Syyn täytyy olla sähkön hintoihin ja riittävyyteen liittyvässä keskustelussa. Sähkönkäyttäjät ovat tehneet paljon vähentääkseen sähkönkäyttöä ja helpottaakseen sähkölaskujensa nousua. Toivottavasti suuntaus jatkuu, hän pohtii.