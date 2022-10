Kaavoituksen sokeus - ammattitaidon puutettako?

Tuolle konserttitalolleko ei Turussa ihan oikeasti ole yhtään väljempää tonttia tarjolla kuin tuo pieni kapea Itsenäisyyden puisto????

Onko meillä tosiaan noin puusilmäisiä päättäjiä, että kun joku on halunnut, että tuokin pieni puistonläntäre pitää saada tukittua, niin muita vaihtoehtoja ei enää edes tutkita?

Ja sitten vielä tuo kulttuurilautta-hanke tuohon kurapuroon, huh huh...

Ihan kaikessa ei pitäisi sitä Helsinkiäkään matkia. Siellä on vähän väljempi vesialue siinä kaupungin rannan edessä kuin Turussa Aurajoki.

Ideana kulttuurilautta on varmaan ihan hyvä, mutta sijainti täysin väärä.

Ja miksi Turku halutaan kaavoittaa ja rakentaa ihan tukkoon?????

Puhutaan kaupungin vetovoimasta, ja jopa elinvoimaisesta keskustasta, mutta kyllä tässä on magneetin samat navat jo vastakkain, eli vetovoimaisuus on ruvennut jo hylkimään...



