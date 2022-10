Kiillon Venäjän yhtiöiden kaupoille tulossa sinetti

Kiillon Venäjän toimintojen myynti on varmistumassa. Kiilto ja Bergauf Group pääsivät heinäkuussa sopimukseen yrityskaupasta, jossa yksi Venäjän suurimmista rakennuskemikaalien valmistajista ostaa Kiilto-konsernin Venäjän toiminnot.

Ostettavat yhtiöt ovat AO Kiilto-Klei, OOO Kiilto Family ja OOO Kiilto-Klei Ramenskoe.

Lisäksi Kiilto-Clean Groupin Venäjän toimintojen myynnistä allekirjoitettiin sopimus syyskuussa myös O3 Chemicalsin kanssa. Tässä kaupassa myytävä yhtiö on OOO Kiilto-Clean. O3 on teollisten pinnoitteiden valmistaja, jolla on vuodesta 2020 lähtien yhtiöllä ollut ammattisiivous- ja desinfiointiaineita valmistava tehdas Rostovin alueella.

Molemmat yrityskaupat edellyttävät Venäjän viranomaisten hyväksyntöjä, jotka odotetaan saatavan lähikuukausina. Yhtiöiden omistajuuden vaihduttua ja siirtymäaikojen jälkeen Kiilto tai Kiillon brändit eivät tule jatkamaan Venäjällä. Kiillon toiminta päättyi keväällä myös Valko-Venäjällä.