Ulkomaisista verkkokaupoista tilatut alkoholijuomat saattavat pysähtyä Tulliin marraskuusta alkaen

Verohallinto ja Tulli tehostavat ulkomaisista verkkokaupoista ostetun alkoholin valvontaa. Marraskuusta alkaen Tulli pysäyttää alkoholitilauksia esimerkiksi satamissa, ja selvittää Verohallinnolta, onko niistä maksettu vaaditut verot.

Ulkomaalaisista verkkokaupoista ostetun alkoholin tilausmäärät ovat koronan jälkeen kolminkertaistuneet. Viime vuonna Suomeen tilattiin kaikkiaan 33 miljoonaa litraa alkoholijuomia ulkomaisista verkkokaupoista, mistä aiheutuu kymmenien miljoonien lovet valtion verotuloihin vuosittain.

Valtiovarainministeriön Verohallinnolle ja Tullille myöntämän lähes kolmen miljoonan euron rahoituksen turvin tehovalvonta jatkuu ainakin vuoden 2023 loppuun.

– Alkoholin nettikauppa lisääntyi merkittävästi koronavuosina, ja ilmiön suosio perustuu lähes täysin siihen, että verot jäävät maksamatta. Tehokkaalla valvonnalla haluamme varmistua siitä, että jatkossa verot tulevat maksetuksi myös verkosta tilatusta alkoholista, sanoo Verohallinnon ohjaus- ja valvontapäällikkö Sami Peltola tiedotteessa.

Suomessa Verohallinto vastaa valmisteverotuksesta. Tulli vastaa konkreettisista valvontatoimista alkoholin maahantuonnin yhteydessä.

– Valvomme Suomeen tulevia alkoholitilauksia tietopohjaisen riskianalyysimme avulla sekä normaalina tullivalvontana rajanylityspaikoilla. Toimeenpanevana viranomaisena huolehdimme siitä, että valvonta on mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja tehokasta ja pysäytämme luonnollisesti kaikki havaitsemamme säännöstenvastaiset kuljetukset, kertoo Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit.

Jos ilmoitus ja vakuus alkoholitilauksesta on hoitamatta ja vastuu veroista kuuluu viranomaistietojen perusteella myyjälle, Verohallinto tekee haltuunottopäätöksen ja tilaus jää odottamaan verojen maksua. Jos myyjä ei maksa sille määrättyjä veroja kuuden kuukauden sisällä, Tullilla on oikeus hävittää tuotteet. Jos vastuu alkoholitilauksen veroista on ostajalla, tilaus kulkee selvitysten jälkeen Tullista asiakkaalle. Maksamattomista veroista Verohallinto lähettää asiakkaalle jälkikäteen verotuspäätöksen.

– Karkeasti arvioituna verkosta tilatun edullisen oluttölkin hinta kaksinkertaistuu, kun myös verot tulevat maksettaviksi, sanoo Peltola.

Toisesta EU-maasta alkoholia tilattaessa vastuu verojen maksamisesta riippuu siitä, miten tilauksen kuljetus on järjestetty. Jos alkoholia tilaa EU:n ulkopuolelta, asiakkaan pitää tehdä tilauksesta tulli-ilmoitus sekä maksaa arvonlisävero, mahdollinen tullimaksu ja valmisteverot tullauksen yhteydessä.

Jos alkoholia verkkokaupassa myyvä EU-maassa sijaitseva yritys järjestää tuotteille kuljetuksen Suomeen, kyse on etämyynnistä, jolloin verovelvollisuus on myyjällä

– Jo se, että verkkokaupan tilaussivulla on linkki kuljetusta hoitavan yrityksen verkkosivuille tarkoittaa sitä, että velvollisuus verojen maksamisesta on myyjällä. Ostajan kannattaa muistaa, että verkkokaupassa alkoholijuoman houkuttelevan halpa hinta on yleensä aina merkki siitä, että veroja ei ole maksettu, Peltola sanoo.

Jos asiakas sen sijaan tilaa alkoholia EU-maassa sijaitsevasta verkkokaupasta ja järjestää tilaukselle itse kuljetuksen, kyse on etäostamisesta, jolloin vastuu veroista on ostajalla. Ostajan pitää tehdä OmaVerossa ennakkoilmoitus ja maksaa valmisteveron määrää vastaava vakuus ennen kuin tilaus saapuu Suomeen.

