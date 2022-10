Turun kaupungin kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen on tehnyt 10.lokakuuta erillispäätöksen Euroopan unionin uusien Venäjän vastaisten pakotteiden noudattamisesta Turun kaupungin hankinnoissa ja voimassa olevissa hankintasopimuksissa. Kaupungin sopimuskumppaneista pakotelistalla on venäläisen Lukoilin tytäryhtiö Oy Teboil Ab, jolta kaupunki on aiemmin hankkinut muun muassa polttoaineita Hanselin yhteishankintasopimuksen mukaisesti.

Turun kaupunki on lopettanut Teboilin käyttämisen polttonesteiden hankintaan jo keväällä 2022. Suurin osa kaupungin käyttämistä Teboilin maksukorteista on lakkautettu 4.maaliskuuta, ja loputkin Turun kaupungin y-tunnuksen alla olevat Teboilin maksukortit on lakkautettu kansliapäällikön varahenkilön 11.elokuuta tekemällä päätöksellä.

Kansliapäällikön ohjeiden mukaan kaupungin henkilöstön tulee huolehtia toiminnassaan pakotteiden noudattamisesta.

Kaupungin Suomen Asiakastieto Oy:ltä tilaaman pakotelistatarkistuksen mukaan muut kaupungin sopimuskumppaneista ei ole pakotteiden piirissä.

Pakotteisiin liittyvien linjausten seurantaa Turussa jatkavat Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut ja lakipalvelut.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkisen nyt tekemä päätös on jatkoa kaupungin jo keväällä tekemiin useisiin päätöksiin, joiden kautta vastustetaan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan.