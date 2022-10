Kaarinan kaupunginjohtaja sai elinvoiman edistämispalkinnon

Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta on palkittu Elinvoiman edistäjä -palkinnolla. Palkinto myönnettiin lauantaina järjestetyssä Varsinais-Suomen yrittäjägaalassa Logomossa.

Aluejärjestön myöntämän palkinnon kriteereinä ovat yhteistyö yrittäjien paikallisyhdistyksen kanssa, yritysten toimintaedellytysten edesauttaminen, yritysilmapiirin pitäminen avoimena ja luottamuksellisena sekä elinkeinoelämän ja yritysten tarpeiden tunnistaminen.

– Kaarinan strategiaan on kirjattu kirkas tavoite siitä, että kaupunki on Varsinais-Suomen yritysystävällisin kaupunki. Kaarina luo kilpailukykyiset olosuhteet elinkeinotoiminnalle ja kannustaa yrittäjyyteen. Tavoitteet eivät ole vain sananhelinää, vaan niiden eteen tehdään konkreettisia tekoja, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter perustelee tiedotteessa.

Suomen Yrittäjien vuoden 2022 Kuntabarometrin mukaan Kaarinan yrittäjyysilmapiiriarvio on noussut alueen kunnissa eniten.

– Yrittäjien rooli ja yrittämisen rooli on kunnan elinvoiman kannalta elintärkeä. Kaarinassa pk-sektori luo pääosan työpaikoista ja näin ollen pk-yritysten rooli on merkittävä. Kaarinan monipuolinen elinkeinorakenne takaa sen, että yhden toimialan notkahdus ei kovinkaan paljon vaikuta työllisyyteen tai verotuloihin. Yrittämisen ilmapiirillä on vaikutusta myös työntekijöiden asenteisiin ja työntekemisen yrittäjämäisyyden lisääntymiseen, Harri Virta kertoo.