Turun seudun kirkot viileämmiksi energiansäästön nimissä

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ottaa osaa Astetta alemmas -energiansäästötalkoisiin.

Seurakuntayhtymä käy läpi tilojensa lämmöt, seuraa niitä entistä tarkemmin ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan laskemaan lämpötiloja.

Toimisto- ja työskentelytiloissa huonelämpötila lasketaan Turun kaupungin esimerkin mukaan mahdollisimman lähelle asumisterveysasetuksen mukaista 20 lämpöasteen alarajaa. Kirkoissa sen sijaan saa olla viileämpää: niiden tavoitteeksi ollaan asettamassa 18 astetta.

Seurankuntayhtymän vuosittaiset lämmityskulut ovat olleet noin kaksi miljoonaa euroa.

– Tässä energiakriisissä, jossa elämme Euroopassa ja Suomessa, on ilman muuta seurakuntayhtymänkin kannettava vastuuta yhteiskunnan kestävyydestä ja osallistuttava energiansäästötalkoisiin. Kun laskemme käytössä olevien tilojemme lämpötiloja tässä tilanteessa, se saa varmasti hyväksynnän kaikilta niitä käyttäviltä tahoilta, sanoo seurakuntayhtymän hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso.

Myös seurakuntien työntekijöitä kannustetaan myös huomioimaan energiansäästö työskentelyssään.

Seurakuntayhtymässä on viime vuosina tehty erilaisia ilmastoa säästäviä energiaratkaisuja. Esimerkiksi hautausmaiden huoltokeskus ja Pyhän Ristin kappeli lämpiävät lämmöntalteenotolla ja krematoriossa käytetään uusiutuvaa polttoöljyä. Lähivuosien tavoitteena on myös aurinkoenergian käyttö, sillä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä.