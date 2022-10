Kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille apua Venäjän hyökkäyksen aiheuttamiin kustannusnousuihin

Kalastus- ja vesiviljelyalan yritykset voivat nyt hakea tukea talousvaikeuksiinsa Ely-keskuksen kautta.

Tuella halutaan kompensoida Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymistä.

Yrityskohtaista tukea voi saada kertamaksuna 500–35 000 euroa.

Tuen suuruus määräytyy yrityksen edellisen tilikauden tilinpäätöksen tai elinkeinotoiminnan veroilmoituksen kokonaiskustannusten perusteella. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että kaupallisen kalastajan tai päätoimisen vesiviljely-yrityksen viimeisimmän tilikauden tilinpäätöksen aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden kulujen osuus kokonaiskustannuksista on vähintään 15 prosenttia tai veroilmoituksessa ilmoitettujen ostojen ja varastojen muutoksen ja muiden vähennyskelpoisten kulujen osuus on vähintään 15 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Tukijärjestelmä perustuu Euroopan komission hyväksymiin tilapäisiin valtiontuen kriisipuitteisiin ja sen myöntämisestä päättävät Ely-keskukset. Tukea ei myönnetä, jos yritykselle tai siihen yhteydessä oleville henkilöille tai yhteisöille on määrätty Venäjään liittyviä pakotteita.

Tukien haku avattiin maananataina 10. lokakuuta Ely-keskuksen asiointipalveluun ja hakemus tulee tehdä viimeistään 7. marraskuuta.