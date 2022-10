Ydinaseilla kiristys viimeinen valtti

Hm

Ydinaseisiin liittyen tuntuu, että ns "länsimainen ajattelu" asiassa ei perustu todellisuuteen vaan uskomukseen, että eihän noin voi kukaan oikeasti tehdä, eli suoranaiseen viihdehömppään.



Siis, olisi melkoisen kummallista jos suurvalta (Venäjä) suostuu häviämään sodan vaikka sillä on käytössään aseet (ydinase) millä sota voitetaan. Toisaalta tällaisesta on viime vuosikymmeniltä esimerkkejä, USA hävisi Vietnamin sodan, Neuvostoliitto ja USA hävisivät sodat Afganistanissa. Ukrainan tilanteeseen on kuitenkin selvä ero, Vietnamissa ja Afganistanissa suurvallan päämies ei ollut ns kasvojen menettämisen edessä, Ukrainassa sota on käytännössä Putinin henkilökohtainen yritys ja tappio on suoraan Putinin tappio. Putinille ei tällä hetkellä Venäjän tappiot näytä merkitsevän mitään kuten eivät aikoinaan merkinneet Stalinillekaan. Näin ollen ydinaseen käyttäminen Ukrainassa on mikäli tarve vaatii mielestäni keino minkä Putin ottaa käyttöön.



Suurvallat eivät lähde suoraan sotaan toisiaan vastaan joten vaikka Putin käyttäisi ydinasetta Ukrainassa USA ei lähde suoriin iskuihin Venäjää vastaan koska se ei missään tapauksessa halua ydinaseiskuja omiin kaupunkeihinsa. Ja koska USA jättäytyy tästä sivuun ei muillakaan natomailla ole halua lähteä sotaa laajentamaan.



Suurvalloilla on yhteinen aate, se on etupiirien ylläpitäminen ja niiden jatkuva "tarkistelu". Pitää ja kannattaa huomata tosiasia, suurvallat tekevät kaikki päätökset vain ja ainoastaan omaa etuaan ajaen, muiden varsinkaan pienten maiden etu ei merkitse mitään. Toki pienille maille uskotellaan, että kyse on myös niiden edusta.

