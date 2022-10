Helsingin-junan siirtyminen Kupittaalle tuo bussilinjalle 32 lisävuoron

Elokuun puolivälissä tapahtunut muutos junamatkustamisessa Turun ja Helsingin välillä on aiheuttanut sen, että Turun sisäiselle bussilinjalle 32 tarvitaan arkiaamuisin yksi lisävuoro.

Matkustajamääriä on seurattu sekä sähköisistä järjestelmistä että jalkautumalla linjalle. Tuloksena on huomattu, että arkisin kello 8.05 Pansiosta keskustan kautta Varissuolle ajettava vuoro on niin täynnä, että toinen bussi on tarpeen. Kyseisellä vuorolla kulkee paljon lapsia, nuoria ja opiskelijoita, joten arvio on, ettei lisävuoroa tarvita muina kuin koulupäivinä.

Lisäkustannuksia lisäbussista koituu hieman alle 70 euroa päivässä eli reilut 13 000 euroa vuodessa. Esitys on, että lisävuoro alkaa kulkea maanantaista 17.10. alkaen.