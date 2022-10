Suomessa yli 550 ihmistä odottaa uutta elintä, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS. Kaikki Suomen elinsiirrot tehdään HUSissa.

HUSissa tehdään munuaisen-, maksan-, sydämen-, keuhkon-, haiman- ja suolensiirtoja sekä haiman saarekesolusiirtoja. Yleisin elinsiirtoleikkaus on munuaissiirto.

Aikuispotilaiden elinsiirrot tehdään Meilahden tornisairaalassa ja lapsipotilaiden Uudessa lastensairaalassa Helsingissä.

– Myös iäkkäät ja ihmiset, joilla on perussairauksia voivat soveltua elintenluovuttajiksi, sanoo HUSin neurologian erikoislääkäri ja elinluovutustoiminnan vastuulääkäri Kirsi Rantanen.

Elinluovutus voidaan tehdä, jollei vainaja ei ole sitä eläessään vastustanut. Asiasta keskustellaan omaisten kanssa. On avuksi, mikäli potilas on ilmaissut tahtonsa Omakanta-sovelluksessa.

Valtaosa elinluovuttajista todetaan aivokuolleiksi. Tällöin aivoverenkierto on päättynyt lopullisesti.

Kuka tahansa voi sairastua vakavasti tautiin, jonka ainoa hoitomuoto on elinsiirto.

Vuonna 2021 tehtiin 420 elinsiirtoa, joista 23 lapsille. Lukuun sisältyvät myös eläviltä luovuttajilta tehdyt munuaissiirrot, joita oli ennätykselliset 46 kappaletta. Vaikka elinsiirtoja tehtiin paljon, siirtoa odottavien kokonaismäärä ei juurikaan ole vähentynyt.

Munuaissiirtoja eläviltä luovuttajilta on jo muutaman vuoden pystytty lisäämään aktiivisella koulutuksella ja tiedottamisella. Yhteensä munuaisensiirtoja tehdään 240–290 vuosittain.

Elinsiirtojen tulokset ovat hyviä. Munuaissiirron jälkeen siirrännäisistä noin 94 prosenttia toimii vielä 5 vuoden kohdalla ja kaikista maksansiirtopotilaista lähes 90 prosenttia on elossa 5 vuoden jälkeen siirrosta. Munuaissiirteen saaneilla lapsipotilailla tilanne on vielä parempi. Maksan- ja sydämensiirroissa eloonjäämisosuus on noin 70 prosenttia.

Euroopan elinsiirtopäivää vietetään lauantaina 8. lokakuuta.