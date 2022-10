JORI LIIMATAINEN

Liedon omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Harri Nurmi on pistänyt merkille, että omakotiasukkaiden into jätteiden lajitteluun on selvästi lisääntynyt. Hän itse asioi säännöllisesti Rinki-keräyspisteillä, joihin on kotoa vain lyhyt matka.