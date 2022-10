Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan uudeksi toimitusjohtajaksi Lauri Sipponen

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan toimitusjohtaja vaihtuu. Uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Lauri Sipponen. Pitkäaikainen toimitusjohtaja Rami Aarikka siirtyy hallitustyöskentelyyn ja jatkaa yhtiön merkittävänä omistajana.

Lauri Sipponen toteaa astuvansa tehtävään erittäin innostuneena ja motivoituneena.

– Olen seurannut yhtiön tekemistä jo yli 20 vuoden ajan ja viimeiset vuodet hyvin läheltä hallituksesta käsin. Olen aina ihaillut yhtiössä tehtyä hyvää työtä ja saavutettua markkina-asemaa, Sipponen kertoo.

Muutoksesta on innoissaan vuodesta 1997 yhtiötä johtanut Rami Aarikka, joka kertoo hallituksen löytäneen nopeasti yhteisymmärryksen Aarikan ehdottaman toimitusjohtajavaihdoksen tuomista mahdollisuuksista.

– Olen tuntenut Laurin 2000-luvun alusta lähtien ja hänen uransa yhtiömme hallituksessa on vakuuttanut sekä minut, että hallituksemme. Laurin laaja-alainen liiketoimintaosaaminen, näkemyksellisyys ja pidetyt henkilöstöjohtamistaidot tulevat siivittämään lähes 850 tehtaanomistajan omistusten arvonnousua vuosiksi eteenpäin, Aarikka sanoo.

Sipponen on aiemmin toiminut lähes kaksikymmentä vuotta erilaisissa liiketoiminnan johto- ja kehittämistehtävissä Lidl Suomessa, joista vuodet 2010–2019 yhtiön toimitusjohtajana. Viimeisimmäksi Sipponen on työskennellyt VR Groupin toimitusjohtajana 2021–2022, sekä hallitusammattilaisena. Sipponen on toiminut myös Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan hallituksen jäsenenä vuodesta 2020.

Neljän laitilalaisen kaveruksen vuonna 1994 perustama Wirvoitusjuomatehdas on kasvanut Suomen neljänneksi suurimmaksi panimoksi ja Pohjoismaiden suurimmaksi pienpanimoksi. Se on tehnyt vahvaa tulosta vuodesta toiseen. Vuoden 2021 liikevaihto oli lähes 23 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,9 miljoonaa.